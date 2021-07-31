Руководство Барселоны решило, что делать с Гризманном и Коутинью в новой кампании.

В следующем сезоне оба продолжат носить футболку каталонского гранда, утверждает AS.

Лапорта шокировал "священных коров" Барселоны мерами экономии

Гризманна связывали с возвращением в Атлетико, однако "матрасники" так и не нашли компромисс в переговорах с Барселоной. Кроме того, прошлый сезон француза дает повод для оптимизма – 20 голов и 13 ассистов в 51 матче. Коутиньо предыдущую кампанию как раз провалил, однако уход травматичного бразильца также маловероятен. Потенциальные покупатели даже близко не могут удовлетворить финансовые аппетиты Барселоны, которая платила за хавбека Ливерпуля 135 млн евро.

Напомним, этим летом Барселона уже успела провести большую чистку – Камп Ноу покинули Тодибо, Аленья, Фирпо и Тринкау.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує