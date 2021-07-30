Лапорта шокировал "священных коров" Барселоны мерами экономии
Руководство испанской Барселоны продолжает искать варианты вывода клуба из финансового кризиса, спровоцированного предыдущей хунтой "блаугранас".
Боссы каталонцев предложили ряду "сенаторов" команды уменьшить зарплату на 40 %, сообщает El Periodico de Catalunya.
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Жерар Пике, Серхио Бускетс, Серхи Роберто и Жорди Альба получили письменные предложения от Барсы. Урезание окладов позволит четверке ветеранов "блаугранас" продолжить выступления на Камп Ноу. Клуб обязуется выплатить разницу в зарплате на ближайший сезон позже. Агенты игроков назвали меры Барселоны "драконовскими", но руководство каталонцев настроено оптимистично и уверено, что те согласятся затянуть пояса вместе с Барсой.
Напомним, что из-за финансовых проблем Барселона вынуждена пойти на распродажу игроков и делает ставку на свободных агентов.
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