Боссы каталонцев предложили ряду "сенаторов" команды уменьшить зарплату на 40 %, сообщает El Periodico de Catalunya.

Барселона договорилась о продаже Брейтуэйта в АПЛ – датчанин сопротивляется

Жерар Пике, Серхио Бускетс, Серхи Роберто и Жорди Альба получили письменные предложения от Барсы. Урезание окладов позволит четверке ветеранов "блаугранас" продолжить выступления на Камп Ноу. Клуб обязуется выплатить разницу в зарплате на ближайший сезон позже. Агенты игроков назвали меры Барселоны "драконовскими", но руководство каталонцев настроено оптимистично и уверено, что те согласятся затянуть пояса вместе с Барсой.

Напомним, что из-за финансовых проблем Барселона вынуждена пойти на распродажу игроков и делает ставку на свободных агентов.

Найдорожчий голкіпер в історії футболу розкрив інтимне з українським слідом: бунт проти тренера, жахи і тріумф в ЛЧ