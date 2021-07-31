Керівництво Барселони вирішило, що робити з Грізманном і Коутінью в новій кампанії.

У наступному сезоні обидва продовжать носити футболку каталонського гранда, стверджує AS.

Лапорта шокував "священних корів" Барселони заходами економії

Грізманна пов'язували з поверненням в Атлетіко, однак "матрацники" так і не знайшли компроміс у переговорах з Барселоною. Крім того, минулий сезон француза дає привід для оптимізму – 20 голів і 13 асистів у 51 матчі. Коутінью попередню кампанію якраз провалив, проте відхід травматичного бразильця також малоймовірний. Потенційні покупці навіть близько не можуть задовольнити фінансові апетити Барселони, яка платила за хавбека Ліверпуля 135 млн євро.

Нагадаємо, цього літа Барселона вже встигла провести чималу чистку – Камп Ноу покинули Тодібо, Аленья, Фірпо та Трінкау.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує