Барселона представила гостевую форму в необычном цвете

Барселона на своем официальном сайте опубликовала фото новой экипировки на следующий сезон.

Ливерпуль разработал форму на следующий сезон – Nike сконфузился, слив фото в сеть

Форма традиционно разрабатывалась вместе с компанией Nike и выполнена в черном цвете. Стоит отметить, что это лишь третий случай в истории клуба, когда игроки Барсы будут носить черные футболки.

Новая экипировка будет использоваться для выездных матчей.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім