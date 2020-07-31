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Барселона представила гостевую форму в необычном цвете

11:31 - Читати українською
Барселона представила гостевую форму в необычном цвете
Луис Суарес / Фото ФК Барселона

Каталонский клуб продолжает готовиться к следующему сезону на радость фанатам.

Барселона на своем официальном сайте опубликовала фото новой экипировки на следующий сезон.

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Форма традиционно разрабатывалась вместе с компанией Nike и выполнена в черном цвете. Стоит отметить, что это лишь третий случай в истории клуба, когда игроки Барсы будут носить черные футболки.

Новая экипировка будет использоваться для выездных матчей.

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Теги
Испания Барселона Барселона Футбольная форма
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