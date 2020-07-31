Ливерпуль разработал форму на следующий сезон – Nike сконфузился, слив фото в сеть

Известный бренд спортивной одежды Nike вместе с Ливерпулем разработали новую экипировку "красных" для домашних матчей сезона 2020/21.

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На сайте Nike открыли возможность приобретения формы, но уже через несколько часов она была недоступна, ведь мерсисайдцы еще официально еепредставили. Новое экипировка разработана в традиционных красных цветах с бело-зелеными полосами.

Напомним, по итогам сезоне АПЛ Ливерпуль завоевал золотые медали турнира.

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