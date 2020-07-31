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Барселона презентувала гостьову форму у незвичайному кольорі

11:31 - Читать на русском
Барселона презентувала гостьову форму у незвичайному кольорі
Луїс Суарес / Фото ФК Барселона

Каталонський клуб продовжує готуватись до наступного сезону на радість фанатам.

Барселона на своєму офіційному сайті опублікувала фото нового екіпірування на наступний сезон.

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Форма традиційно розроблялась разом з компанією Nike і виконана у чорному кольорі. Варто відзначити, що це лише третій випадок в історії клубу, коли гравці Барси носитимуть чорні футболки.

Нове екіпірування буде використовуватись для виїзних матчів.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Футбольна форма
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