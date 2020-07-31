Барселона презентувала гостьову форму у незвичайному кольорі

Україна — 30 лип 29803
-
Луческу познайомився з Динамо: курйозний епізод між румуном та Цітаішвілі
-
Суркіс – футболістам Динамо про Луческу: Якщо з цим тренером не вийде, тоді потрібно буде міняти всіх васУкраїна — 30 лип 4636
-
Вольфсбург провів спаринг з Лейпцигом перед виїздом в Україну – у "вовків" є дуже проблемна позиціяЛіга Європи — 30 лип 2317
-
Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛАнглія — 30 лип 10082
-
Луческу провів перше тренування в Динамо – з'явилися фотоУкраїна — 30 лип 20783