Будущее ивуарийца Франка Кессье все дальше от чемпионата Италии.

Барселона приступила к активной работе над подписанием 25-летнего полузащитника, который летом станет свободным агентом. Об этом сообщает сразу несколько источников. В частности, Catalunya Ràdio, журналист Николо Скира и издание SportMediaset.

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Источники утверждают, что Барселона находится в активных переговорах с окружением футболиста, находящегося в составе своей сборной на Кубке Африканских наций. Каталонцы якобы предложили Кессье контракт с зарплатой в 8 млн евро в сезон.

Имеено деньги стали главной проблемой в ​​переговорах ивуарийца с Миланом. "Россонери" не готовы платить ему больше 7 млн, и это не гарантированная сумма, а включая бонусы. В нынешнем сезоне Кессье провел на клубном уровне 21 матч, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.

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