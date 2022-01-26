Майбутнє івуарійця Франка Кессьє все далі від чемпіонату Італії.

Барселона розпочала активну роботу над підписанням 25-річного півзахисника, який влітку стане вільним агентом. Про це повідомляє відразу кілька джерел. Зокрема, Catalunya Ràdio, журналіст Ніколо Скіра та видання SportMediaset.

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Джерела стверджують, що Барселона перебуває в активних переговорах з оточенням футболіста, який наразі перебуває у складі своєї збірної на Кубку Африканських націй. Каталонці нібито запропонували Кессьє контракт із зарплатою у 8 млн євро на сезон.

Саме гроші стали проблемою у переговорах івуарійця з Міланом. "Россонері" не готові платити йому більше 7 млн, і це не гарантована сума, а включно з бонусами. У нинішньому сезоні Кессьє провів на клубному рівні 21 матч, забив 5 голів та віддав одну результативну передачу.

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