Барселона готова бесплатно подобрать игрока Баварии
Защитник Баварии Никлас Зюле по завершении сезона сменит клубную прописку.
Защитник решил не продлевать контракт с мюнхенцами и летом покинет клуб на правах свободного агента. Следовательно, новому работодателю не придется платить за трансфер.
По информации журналиста Кристиана Фалька, такие условия привлекательны для Барселоны. Каталонцы рассчитывают бесплатно подписать 26-летнего центрального защитника, предложив ему долгосрочный контракт.
Никлас Зюле проводит в Баварии уже пятый сезон. В составе мюнхенцев он побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, по четыре раза выигрывал Бундеслигу и Суперкубок Германии, а также дважды становился обладателем Кубка Германии.
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