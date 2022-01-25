Защитник решил не продлевать контракт с мюнхенцами и летом покинет клуб на правах свободного агента. Следовательно, новому работодателю не придется платить за трансфер.

Зюле решил уйти из Баварии

По информации журналиста Кристиана Фалька, такие условия привлекательны для Барселоны. Каталонцы рассчитывают бесплатно подписать 26-летнего центрального защитника, предложив ему долгосрочный контракт.

Никлас Зюле проводит в Баварии уже пятый сезон. В составе мюнхенцев он побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, по четыре раза выигрывал Бундеслигу и Суперкубок Германии, а также дважды становился обладателем Кубка Германии.

Нудна вистава в Мілані, потрійне лихо Бензема, рекорд Гвардіоли та Баварія в WM – огляд вікенду