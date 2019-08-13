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Барселона предложила ПСЖ Коутиньо и 60-80 млн евро за Неймара

00:40 35 Читати українською
Барселона предложила ПСЖ Коутиньо и 60-80 млн евро за Неймара
Филиппе Коутиньо / ФК Барселона

Барселона делает отчаянные попытки вернуть в свои ряды форварда ПСЖ Неймара.

Барселона и ПСЖ продолжают трудные переговоры о возврате Неймара на Камп Ноу. Как сообщает Le Parisien, испанцы предложили Филиппе Коутиньо и доплату в размере 60-80 млн евро.

Барселона провела встречу с известным испанским юристом – именно он оформлял трансфер Неймара в ПСЖ 2 года назад

Однако, парижане недовольны предложением. Они считают, что сумма слишком мала, а Коутинью слишком высоко оценен.

Катарские шейхи хотят продать футболиста за большую сумму, а в случае неудачи оставить его в Париже. Правда, сейчас французы ведут активные переговоры с Реалом и настроены отпустить Неймара именно туда.

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