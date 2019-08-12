Барселона провела встречу с известным испанским юристом – именно он оформлял трансфер Неймара в ПСЖ два года назад

Возвращение звездного бразильца на Камп Ноу выглядит все более вероятным.

Известный испанский юрист Креспо сегодня посетил офис Барселоны, информирует Sport.es.

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Он является специалистом по спортивному праву и часто сотрудничает с футбольными клубами во время трансферных переговоров. Именно Креспо оформлял рекордный переход Неймара в ПСЖ летом 2017 года. Его посещение офиса каталонцев породило новую волну слухов о переговорах между каталонцами и парижанами. При этом сам юрист отказался называть журналистам цель своего визита.

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Напомним, Неймар пропустил всю межсезонную подготовку и первый матч ПСЖ в Лиге 1 против Нима.