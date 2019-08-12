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ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Твіттеріада. Жона Ярмоленка згадала Україну, сексуальна ведуча Мілан TV зрадила попереднику Маліновського в Аталанті

22:00 566 Читать на русском
Твіттеріада. Жона Ярмоленка згадала Україну, сексуальна ведуча Мілан TV зрадила попереднику Маліновського в Аталанті
Джорджія Палмас і її нове кохання / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Хорошо сидим"

Шахтар виявився сильнішим від Динамо у другому Класичному нового сезону. На Олімпійському зібралися "вершки" спортивного світу – боксер Денис Берінчік, борець (і депутат) Жан Беленюк, екс-президент УПЛ Володимир Генінсон. "Футбол об'єднує", – наче ніяковіючи від такої різношерстої компанії, написав Віктор Вацко.

"Гол Мораєса – велика помилка оборони Динамо". Чому Жерсон Родрігес – "саме той", а про Брюгге ніхто не думав

генінсон вацко

Перед столичною битвою Тарас Степаненко розміняв четвертий десяток років. Дякує за підтримку своїй дружині Маргариті.

степаненко

Чемпіони світу Денис Попов та Георгій Цітаішвілі навіть не потрапили до заявки на Класичне. Чим зайнятися? Рекламувати бутси!

попов

цітаішвілі

Незрозумілими є перспективи і віце-чемпіона Копа Амеріка-2019 Карлоса Самбрано. Нудьгує чоловік – усе пішло за найгіршим для нього сценарієм.

самбрано

Ідеально розуміє перуанця Євген Коноплянка, який ніяк не може відчалити з Гельзенкірхена (але при цьому не втрачає оптимізму).

коноплянка

Андрій Ярмоленко опинився поза заявкою Вест Хема на стартовий матч сезону проти Ман Сіті. І дарма – гірше, ніж його партнери, виступити просто нереально. Тим часом Інна Ярмоленко смакує справжнім англійським чаєм – з любов'ю до України.

ярмоленко

Український голеадор Риги Роман Дебелко полюбляє поласувати солодким.

дебелко

Голкіпер Артем Кичак покинув угорський МТК і з чистим серцем відпочиває вдома, на Поділлі.

кичак

Екс-форвард збірної України Андрій Воронін запросив у гості екс-хавбека збірної Росії Олександра Самєдова: "Хорошо сидим". Замість тисячі "телемостів"...

самєдов воронін

Світ. Карраскаля прийняли у банду

Тему продовжує Аніс Буссаїді – туніський екс-захисник донецького Металурга, київського Арсенала та Таврії. Із Сімферополя він накивав п'ятами у 2014-му, після анексії. Але зараз триколор окупантів його вже не бентежить.

буссаїді

Екс-лідер Карпат Хорхе Карраскаль все гучніше заявляє про себе у Рівер Плейт. "Vamos la banda!" – вигукує колумбієць. Переклад, думаю, зайвий.

карраскаль

Екс-хавбек Металіста Хосе Соса і його бадьорий пес – на Ібіці. Права на аргентинця досі належать Трабзонспору.

соса

Паулу Фонсека готовий дебютувати в кальчо. У першому турі Рома прийматиме Дженоа.

фонсека

Тим часом Франческо Тотті, який так і не змирився із приходом Фонсеки, спостерігатиме за рідним клубом осторонь. З чарівною Іларі Блазі.

тотті

Неймар і його "маленький хлопчик".

неймар

Ема, донька Луки Модріча, – його 100-відсоткова копія.

модріч

Кіліан Мбаппе із Вілліаном у дитинстві. Жарт :)

мбаппе

Аліссон зламався вже у першому турі АПЛ, проте закидати вудочку – спроможний.

аліссон

Малібу, Каліфорнія і Джон Кар'юнайкрутіший із футболістів-фотографів.

Адріано: коли зібрався з пацанами на "стрілку".

адріано

Зірка китайської ліги Андерсон Таліска і його гаряча гьорл. Воу-воу!

таліска

Кріштіану Роналду – спеціально для чарівної аудиторії нашого сайту.

роналду

Серхіо Рамос – не капітан, коли голодний.

рамос

Підкріпившись, можна обговорити зі співвітчизником Антоніо Бандерасом новинки кінематографа.

рамос бандерас

Баварія готується до старту Бундесліги: Леон Горецка доїть імпровізовану корову. Як це допоможе йому у першому турі проти Герти?

горецка

Андреа Пірло: "Так-с, де Бонуси?!" Ось вони, маестро! Скроль униз.

пірло

Бонуси. Підступна зрада дияволиці

Джорджія Палмас – італійська модель і ведуча клубного каналу Мілана. Упродовж багатьох років вона крутила роман із Давіде Бомбардіні. Пам'ятаєте такого? Доволі зірковий хавбек кальчо "нульових", який пограв за Палермо, Рому, Болонью. А у 2005-07 роках був важливим виконавцем середньої лінії Аталанти – актуального клубу Руслана Маліновського.

У 2011-му Бомбардіні завершив кар'єру у скромному Альбінолеффе. На цьому закінчилася й любов. Палмас потребувала біля себе міцного плеча у зеніті слави. І знайшла його в особі Філіппо Маньїні, італійського плавця, олімпійського призера. От дияволиця!

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Твіттеріада. Міля після "сексу з Канделакі", мадридські цілунки Луніна, леді в червоному рятує хава Шахтаря від депресії

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Лунін отримав серйозний варіант продовження кар'єри на фоні перемовин Реала з ПСЖ та інтересу Мілана
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