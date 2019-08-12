Твіттеріада. Жона Ярмоленка згадала Україну, сексуальна ведуча Мілан TV зрадила попереднику Маліновського в Аталанті

Джорджія Палмас і її нове кохання / Instagram

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Хорошо сидим"

Шахтар виявився сильнішим від Динамо у другому Класичному нового сезону. На Олімпійському зібралися "вершки" спортивного світу – боксер Денис Берінчік, борець (і депутат) Жан Беленюк, екс-президент УПЛ Володимир Генінсон. "Футбол об'єднує", – наче ніяковіючи від такої різношерстої компанії, написав Віктор Вацко.

"Гол Мораєса – велика помилка оборони Динамо". Чому Жерсон Родрігес – "саме той", а про Брюгге ніхто не думав

Перед столичною битвою Тарас Степаненко розміняв четвертий десяток років. Дякує за підтримку своїй дружині Маргариті.

Чемпіони світу Денис Попов та Георгій Цітаішвілі навіть не потрапили до заявки на Класичне. Чим зайнятися? Рекламувати бутси!

Незрозумілими є перспективи і віце-чемпіона Копа Амеріка-2019 Карлоса Самбрано. Нудьгує чоловік – усе пішло за найгіршим для нього сценарієм.

Ідеально розуміє перуанця Євген Коноплянка, який ніяк не може відчалити з Гельзенкірхена (але при цьому не втрачає оптимізму).

Андрій Ярмоленко опинився поза заявкою Вест Хема на стартовий матч сезону проти Ман Сіті. І дарма – гірше, ніж його партнери, виступити просто нереально. Тим часом Інна Ярмоленко смакує справжнім англійським чаєм – з любов'ю до України.

Український голеадор Риги Роман Дебелко полюбляє поласувати солодким.

Голкіпер Артем Кичак покинув угорський МТК і з чистим серцем відпочиває вдома, на Поділлі.

Екс-форвард збірної України Андрій Воронін запросив у гості екс-хавбека збірної Росії Олександра Самєдова: "Хорошо сидим". Замість тисячі "телемостів"...

Світ. Карраскаля прийняли у банду

Тему продовжує Аніс Буссаїді – туніський екс-захисник донецького Металурга, київського Арсенала та Таврії. Із Сімферополя він накивав п'ятами у 2014-му, після анексії. Але зараз триколор окупантів його вже не бентежить.

Екс-лідер Карпат Хорхе Карраскаль все гучніше заявляє про себе у Рівер Плейт. "Vamos la banda!" – вигукує колумбієць. Переклад, думаю, зайвий.

Екс-хавбек Металіста Хосе Соса і його бадьорий пес – на Ібіці. Права на аргентинця досі належать Трабзонспору.

Паулу Фонсека готовий дебютувати в кальчо. У першому турі Рома прийматиме Дженоа.

Тим часом Франческо Тотті, який так і не змирився із приходом Фонсеки, спостерігатиме за рідним клубом осторонь. З чарівною Іларі Блазі.

Неймар і його "маленький хлопчик".

Ема, донька Луки Модріча, – його 100-відсоткова копія.

Кіліан Мбаппе із Вілліаном у дитинстві. Жарт :)

Аліссон зламався вже у першому турі АПЛ, проте закидати вудочку – спроможний.

Малібу, Каліфорнія і Джон Кар'ю – найкрутіший із футболістів-фотографів.

Адріано: коли зібрався з пацанами на "стрілку".

Зірка китайської ліги Андерсон Таліска і його гаряча гьорл. Воу-воу!

Кріштіану Роналду – спеціально для чарівної аудиторії нашого сайту.

Серхіо Рамос – не капітан, коли голодний.

Підкріпившись, можна обговорити зі співвітчизником Антоніо Бандерасом новинки кінематографа.

Баварія готується до старту Бундесліги: Леон Горецка доїть імпровізовану корову. Як це допоможе йому у першому турі проти Герти?

Андреа Пірло: "Так-с, де Бонуси?!" Ось вони, маестро! Скроль униз.

Бонуси. Підступна зрада дияволиці

Джорджія Палмас – італійська модель і ведуча клубного каналу Мілана. Упродовж багатьох років вона крутила роман із Давіде Бомбардіні. Пам'ятаєте такого? Доволі зірковий хавбек кальчо "нульових", який пограв за Палермо, Рому, Болонью. А у 2005-07 роках був важливим виконавцем середньої лінії Аталанти – актуального клубу Руслана Маліновського.

У 2011-му Бомбардіні завершив кар'єру у скромному Альбінолеффе. На цьому закінчилася й любов. Палмас потребувала біля себе міцного плеча у зеніті слави. І знайшла його в особі Філіппо Маньїні, італійського плавця, олімпійського призера. От дияволиця!

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