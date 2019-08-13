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Барселона запропонувала ПСЖ Коутінью і 60-80 млн євро за Неймара

00:40 111 Читать на русском
Барселона запропонувала ПСЖ Коутінью і 60-80 млн євро за Неймара
Філіппе Коутінью / ФК Барселона

Барселона робить відчайдушні спроби повернути в свої ряди форварда ПСЖ Неймара.

Барселона та ПСЖ продовжують важкі переговори щодо повернення Неймара на Камп Ноу. Як повідомляє Le Parisien, іспанці запропонували Філіппе Коутінью та доплату у розмірі 60-80 млн євро.

Барселона провела зустріч з відомим іспанським юристом – саме він оформляв трансфер Неймара у ПСЖ 2 роки тому

Проте, парижани не задоволені пропозицією. Вони вважають, що сума занадто мала, а Коутінью занадто високо оцінений.

Катарські шейхи прагнуть продати футболіста за велику суму, а в разі невдачі залишити його у Парижі. Щоправда, наразі французи ведуть активні переговори з Реалом і налаштовані відпустити Неймара саме туди.

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