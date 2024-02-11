Нидерландский игрок раздумывает над тем, чтобы покинуть каталонцев летом. Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Челси уже следят за ситуацией и готовы побороться за трансфер Френки де Йонга.

Манчестер Юнайтед и ПСЖ включились в борьбу за звезду Барселоны, которую могут обменять на Мудрика

Согласно информации Mundo Deportivo, Барселона через Деку предложила полузащитнику продлить контракт еще на три года. Отмечается, что Фрэнки де Йонг не потеряет в зарплате ни одного евро цента. Ранее сообщалось, что голландец не хочет снижать зарплату и именно поэтому были недоразумения с руководством клуба.

Напомним, действующее соглашение де Йонга с Барселоной действует до 2026 года. Всего полузащитник сыграл за каталонцев в 205 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 21 передачу.

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