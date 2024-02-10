Кроме Челси, де Йонга хотят подписать Манчестер Юнайтед и ПСЖ, сообщает Sport.es.

Звезда Барселоны определился со своим будущим – Челси ради него готов отдать Мудрика

Барселона же не смогла договориться с Фрэнки о продлении соглашения, поэтому его уход будущим летом может стать реальностью. Ранее сообщалось, что нидерландец ещё не заявлял о желании сменить клуб, но открыт к предложениям. На де Йонга уже претендует Челси, который рассматривает возможность включить Мудрика в соглашение по хавбеку.

Добавим, что Фрэнки в текущем сезоне сыграл в 22 матчах за Барселону, в которых отметился 1 голом. Transfermarkt оценивает полузащитника в 80 млн евро.

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