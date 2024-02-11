Нідерландський гравець роздумує над тим, щоб покинути каталонців влітку. Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Челсі вже стежать за ситуацією і готові поборотися за трансфер Френкі де Йонга.

Манчестер Юнайтед та ПСЖ увімкнулись у боротьбу за зірку Барселони, яку можуть обміняти на Мудрика

Згідно з інформацією Mundo Deportivo, Барселона через Деку запропонувала півзахиснику продовжити контракт ще на три роки. Зазначається, що Френкі де Йонг не втратить в зарплатні жодного євро цента. Раніше повідомлялось, що нідерландець не хоч знижувати зарплатню і саме через це були непорозуміння з керівництвом клубу.

Нагадаємо, чинна угода де Йонга з Барселоною діє до 2026 року. Загалом півзахисник зіграв за каталонців у 205 матчах, в яких забив 16 голів та віддав 21 передачу.

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