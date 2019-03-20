Барселона готова продать Коутинью за 85 млн фунтов

Каталонский клуб готов продать хавбека Филлипе Коутинью во время летнего трансферного окна.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо может покинуть Испанию летом. Бразилец так и не стал "своим" на Камп Ноу, и каталонский клуб готов расстаться с Филом, утверждает Calciomercato.

Коутиньо хочет покинуть Барселону и вернуться в АПЛ, – Sport.es

Боссы Барселоны готовы продать Коутинью за 85 млн фунтов. Главным претендентом на 26-летнего игрока является Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне бразилец сыграл в футболке "сине-гранатовых" 41 матч, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.

Напомним, Филиппе является рекордным трансфером в истории Барселоны. В 2018 году каталонцы заплатили Ливерпулю 160 млн евро. Контракт полузащитника действует до лета 2023 года.

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