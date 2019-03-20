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Барселона готова продати Коутінью за 85 млн фунтів

20:26 2880 Читать на русском
Барселона готова продати Коутінью за 85 млн фунтів
Філіппе Коутінью / ФК Барселона

Каталонський клуб готовий продати хавбека Філліпе Коутінью під час літнього трансферного вікна.

Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью може покинути Іспанію влітку. Бразилець так і не став "своїм" на Камп Ноу, та каталонський клуб готовий попрощатися з Філом, стверджує Calciomercato.

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Боси Барселони готові продати Коутінью за 85 млн фунтів. Головним претендентом на 26-річного гравця є Манчестер Юнайтед. У поточному сезоні бразилець зіграв у футболці "синьо-гранатових" 41 матч, забив 9 голів та віддав 5 асистів.

Нагадаємо, Філіппе є рекордним трансфером в історії Барселони. У 2018 році каталонці заплатили Ліверпулю 160 млн євро. Контракт півзахисника чинний до літа 2023 року.

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