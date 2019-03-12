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Коутиньо хочет покинуть Барселону и вернуться в АПЛ, – Sport

08:53 69 Читати українською
Коутиньо хочет покинуть Барселону и вернуться в АПЛ, – Sport
Филиппе Коутиньо / фото из открытых источников

Полузащитник "блаугранас" Филиппе Коутиньо может вернуться на Туманный Альбион.

По информации испанской газеты Sport, бразильский хавбек в последнее время чувствует себя не слишком комфортно в Каталонии. Филиппе хочет сменить обстановку и покинуть Камп Ноу, ведь его роль в Барселоне так и не стала определяющей.

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Коутиньо в разговоре с несколькими игроками Манчестер Юнайтед сообщил, что может вернуться в АПЛ за 115 млн евро.

Идеальным сценарием для возвращения Фила в Англию стал бы трансфер в Ливерпуль, но полузащитник не лучшим образом покидал мерсисайдский клуб. Этот факт практически исключает его возвращения в команду Юргена Клоппа.

Сообщается, что возможный переезд на Олд Траффорд станет едва ли не лучшим вариантом для Коутиньо, который бы хорошо вписался в проект Сульшера.

Напомним, 26-летний хавбек является рекордным трансфером в истории Барселоны. В 2018 году каталонцы заплатили Ливерпулю 135 млн евро. Контракт полузащитника действует до лета 2023 года.

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