Нынешний сезон может стать последним в футболке "блаугранас" для двукратной обладательницы женского "Золотого мяча", сообщает Cadena SER.

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Действующий контракт Путельяс завершается ближайшим летом, а переговоры по продлению "забуксовали". Стороны вроде бы пришли к компромиссу – 3 года с сохранением нынешней зарплаты. Впрочем, в последний момент Барселона сократила предложение до 2 лет. Руководство "кулес" опасается, что чемпионка мира так и не вернется на прежний уровень после тяжелой травмы колена.

Путельяс неприятно удивлена таким отношением от клуба, которому она отдала 12 лет карьеры и почти 300 матчей. Полузащитница планирует разобраться с коленом и изрядно подумать, стоит ли ей оставаться в Барсе. Если же нет, то летом будет достаточно желающих подобрать игрока такого класса свободным агентом.

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