Барселона все же порадует фанатов дорогим трансфером в зимнее окно.

Нападающий Витор Роке наконец-то прибыл в столицу Каталонии, чтобы стать игроком "кулес".

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Барселона еще вчера намекнула на приезд новичка, опубликовав видео тигра на стадионе (прозвище Роке – "Тигринью").

What happens in Barcelona… pic.twitter.com/xkye8mco7V — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 26, 2023

Сегодня 18-летний бразилец впервые надел амуницию "блаугранас" и позировал перед камерой. Полноценная презентация ожидается 3 января.

Ahhh. This is where it's at. pic.twitter.com/kiHCZCRpil — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 27, 2023

Напомним, трансфер Роке из Атлетико Паранаэнсе обошелся Барселоне в 30 млн евро, еще 30 млн предусмотрены бонусами. Каталонцам пришлось приложить усилия, чтобы вписаться в финансовые рамки и привезти бразильца уже в январе. В прошлом сезоне Тигринью провел 45 матчей, оформив 21 гол и 8 ассистов.

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