Барселона пафосно анонсировала первого зимнего новичка за 60 миллионов
Барселона все же порадует фанатов дорогим трансфером в зимнее окно.
Нападающий Витор Роке наконец-то прибыл в столицу Каталонии, чтобы стать игроком "кулес".
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Барселона еще вчера намекнула на приезд новичка, опубликовав видео тигра на стадионе (прозвище Роке – "Тигринью").
Сегодня 18-летний бразилец впервые надел амуницию "блаугранас" и позировал перед камерой. Полноценная презентация ожидается 3 января.
Напомним, трансфер Роке из Атлетико Паранаэнсе обошелся Барселоне в 30 млн евро, еще 30 млн предусмотрены бонусами. Каталонцам пришлось приложить усилия, чтобы вписаться в финансовые рамки и привезти бразильца уже в январе. В прошлом сезоне Тигринью провел 45 матчей, оформив 21 гол и 8 ассистов.
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