Нинішній сезон може стати останнім у футболці "блаугранас" для дворазової володарки жіночого "Золотого м'яча", інформує Cadena SER.

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Чинний контракт Путельяс завершується найближчого літа, а переговори щодо продовження "забуксували". Сторони нібито дійшли компромісу – 3 роки зі збереженням нинішньої зарплати. Втім, в останній момент Барселона скоротила пропозицію до 2 років. Керівництво "кулес" побоюється, що чемпіонка світу так і не повернеться на колишній рівень після важкої травми коліна.

Путельяс неприємно вражена таким ставленням від клубу, якому вона віддала 12 років кар'єри і майже 300 матчів. Півзахисниця планує розібратися з коліном та добряче подумати, чи варто їй залишатися в Барсі. Якщо ж ні, то влітку буде достатньо охочих підібрати гравчиню такого класу вільним агентом.

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