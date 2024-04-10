"Блаугранас" активно готовятся к летнему трансферному окну и подыскивают усиление в линию атаки. Барселона заинтересована в трансфере Нико Уильямса.

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Как сообщает Diario Sport, "кулес" контактируют с вингером Атлетика и добились прогресса в работе над тем, чтобы заручиться его согласием на переход. 21-летний футболист хочет провести еще год в нынешней команде и сыграть с ней в еврокубках. Влияет на его решение и то, что финал Лиги Европы в 2025 году пройдет в Бильбао. Именно в конце следующего сезона Барселона будет готова приобрести Уильямса.

Напомним, что вингером Атлетика также интересуется Челси, который хочет обновить линию атаки. Учитывая, что Нико тоже преимущественно играет на левом фланге, он бы стал конкурентом Михаила Мудрика.

В текущем сезоне Уильямс сыграл за Атлетик в 30 матчах во всех турнирах. В его активе шесть голов и 14 результативных передач.

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