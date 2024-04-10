Матч ПСЖ – Барселона состоится сегодня, 10 апреля, на "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

Противостояние ПСЖ и Барселоны – это одна из изюминок большого европейского футбола. Прежде всего вспоминается легендарная Ремонтада (которой предшествовал разгром каталонцев со счетом 4:0), после чего произошел скандальный переход Неймара в стан французов. На этом фоне клубы громко рассорились, а затем линия раскола прошла еще и по теме Суперлиги. Каталонцы за, а Париж является флагманом УЕФА.

И даже сейчас коллективы обмениваются колкостями. Луис Энрике перед матчем заявил, что олицетворяет дух "блаугранас" больше, чем любой другой тренер в истории Барсы. Возможно, коуч сделал услугу своему родному клубу, ведь в СМИ много говорят о словах Луче – а могли бы говорить о разгроме в 2021 году, когда Мбаппе оформил хет-трик на "Камп Ноу.".

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История и клубные интриги – это здорово, но очередная битва гигантов интересна и в спортивном плане. Во-первых, нынешний ПСЖ возводит владение мячом в абсолют, имея 64,8% среднего владения – впереди только Манчестер Сити, у которого 65,6%. Очень часто эти владения у парижан стерильные (что характерно для последних команд Луиса Энрике), но важен сам принцип. Команда всегда старается контролировать мяч.

Во-вторых, у нынешнего ПСЖ много экспериментов. Одним из самых интересных – перевод Дембеле в центральную часть поля, где вместе с тремя центрхавами формируется численное большинство. Этот ход стал одним из решающих в деле избиения Сосьедада в 1/8 финала ЛЧ.

В новой роли Усман сверкает, создавая пространство, разрывает дриблингом и раздает передачи, поэтому Хави придется придумать особое решение под француза. Правда, в таком использовании Дембеле есть и риски – он частенько ошибается при сканировании ситуаций и идет в рискованные обыгрыши, имея за плечами недостаточное количество партнеров. Обрезки приводят к убийственным контратакам, но пользы от его новой позиции таки больше.

В-третьих, в ПСЖ всегда есть Мбаппе. Это в Лиге 1 Килиан нарывается на ранние замены и дарит миру смешные стоп-кадры с недовольным лицом – при этом в большинстве случаев гений все равно имеет результативные действия. В еврокубках же Мбаппе железобетонно основной.

В 1/8 финала ЛЧ он забил три гола, в целом в текущем розыгрыше их уже 6, а за всю историю выступлений в турнире Килиан настрелял аж 45 голов. Настрелять столько до 25 лет ранее удалось только Месси. Что наиболее важно, нынешний Мбаппе в ЛЧ не такой уж и эгоист – в матчах против Реал Сосьедада нападающий частенько спускался в глубину, отбирал мячи и разгонял контратаки из опорной зоны.

Несмотря на все плюсы, ПСЖ остается крайне нестабильным коллективом. Так, парижане хоть и не знают поражений на протяжении 27 матчей во всех турнирах, однако в минувшие выходные расписали 1:1 с Клермоном – а месяц назад команда сыграла 2:2 с Реймсом. Да и первый тайм против Сосьедада выглядел довольно слабо. Подобных непонятных результатов по ходу сезона хватает.

Стоит не забывать, что из "группы смерти" в ЛЧ французы стали только вторыми, имея самое высокое количество пропущенных голов (8). Словом, с нынешним ПСЖ играть может любой коллектив. Для Барселоны этот факт особенно важен.

Каталонцы тоже не впечатляют защитными действиями. Подопечные Хави пропускают голы уже в шести матчах Лиги чемпионов подряд, причем на данном отрезке они глотнули 3 гола от Шахтера и столько же от Антверпена. Ну а в 1/8 финала команда не без труда прошла Наполи, расписав ничью на выезде – хотя тогдашние партенопейцы казались обреченными.

В начале года Барселона вообще получала гол с каждого второго попадания в створ своих ворот, однако сейчас ситуация улучшилась. Действующий чемпион Испании в последних пяти турах одержал четыре победы и расписал ничью, забив 9 голов при 10 ожидаемых – при этом "блаугранас" разгромили Атлетико на его поле (3:0), а еще 3 гола отгрузили в ворота Наполи в ответном матче ЛЧ (3:1). Если же взглянуть на расширенную статистику, то там каталонцы будут на вершине Ла Лиги по xG и будут иметь вторую оборону Примеры.

Но для триумфа над ПСЖ надо чем-то удивлять. Чем может поразить нынешняя Барса? Ну, например, тер Штегеном. Запрессинговать Марка-Андре не смог даже Атлетико, а немец наказал за это чередой шикарных пасов, в конце концов запустив Левандовски один на один с Облаком. Для такого разбалансированного коллектива, как ПСЖ, необходимость давить еще и на голкипера – это очень серьезная проблема.

Другой козырь Хави – это Гюндоган. Илкай в текущем розыгрыше ЛЧ выполнил больше передач с разрезом линии обороны, чем любой другой игрок. Таких пасов у немецкого турка аж 19. Кроме того, в его активе 3 ассиста, а это уже уровень пикового Альбы (его рекорд – 5 ассистов).

Прессинг и контрпрессинг Барселоны уже не настолько крут, как в чемпионском сезоне, но этот элемент остается одним из ключевых в футболе Хави. Он особенно хорошо сочетается с хорошими контратаками, однако парижан этим не удивишь – они и сами любят переключиться на вертикальный футбол. В этом и кроется спортивная красота и интрига противостояния.

Кадровая ситуация

Барселоне точно не помогут Бальде и Гави. Последний восстанавливается после недавней травмы крестообразной связки, однако каталонцы все равно взяли хавбека в состав делегации в Париж. Вместе с ним поехали Педри и Де Йонг – они внесены в заявку, однако их участие остается под огромным сомнением.

Из-за травм Педри и Фрэнки не играли более месяца, а именно с 3 марта. При этом врачи еще не дали разрешения на участие в матче. Вероятно, Хави пытается запутать Луиса Энрике, хотя попытка странная.

Французам не поможет дисквалифицированный Хакими. Кроме того, в лазарете остаются Кимпембе, Рико и Курзава – зато успел восстановиться Барколя, который имел повреждение бедра. Брэдли готов к выходу на поле.

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – Барселона

ПСЖ: Доннарумма – Заир-Эмери, Эрнандес, Беральдо, Мендеш – Витинья, Угарте, Фабиан Руис – Барколя, Дембеле, Мбаппе

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу – Фермин, Гюндоган, Роберто – Ямал, Левандовски, Рафинья

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

В домашней встрече ПСЖ кажется фаворитом. Сказывается и уязвимое наполнение линии обороны Барселоны (там с большой вероятностью выйдет 16-летний Кубарси), и сомнения в эффективности прессинга против этого ПСЖ. С другой стороны, у парижан в обороне тоже не все в порядке, а рискованные кадровые решения Лучо и врожденная разбалансированность французского гранда предоставляет шансы гостям.

Делать прогноз относительно победителя в такой паре не станем, но можно гарантированно заряжать на "оба забьют". Вероятно, голов будет больше двух.