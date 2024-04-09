"Слова Луиса Энрике обо мне? Я читал. Что тут сказать? Это Луис Энрике, вы его знаете. У нас очень хорошие отношения, между нами огромное взаимное уважение. Он один из лучших тренеров в мире, и у него есть команда, созданная для победы в Лиге чемпионов. Мы оба стремимся к одному и тому же. Луис Энрике, Пеп, Артета и я – это ДНК Барселоны. Четыре тренера с ДНК Барсы в четвертьфинале Лиги чемпионов! Мы оба ищем одно и то же, эту ДНК Барсы, которая идентифицирует нас и заставляет нас гордиться.

Луис Энрике принизил достижения Хави во главе Барселоны – тренер ПСЖ не видит преимуществ в бывшей команде

Почему я считаю ПСЖ фаворитом пары? Я действительно так думаю, это не чрезмерное уважение. Они отобрали у нас Дембеле, они потратили больше, чем мы. У них катарские владельцы, для которых выигрыш Лиги чемпионов является целью. Мы же находимся в стадии строительства. Я действительно думаю что они фавориты", – цитирует Хави Marca.

Матч ПСЖ – Барселона будет сыгран в среду, 10 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

"Он был монстром и пожал мне руку": как ПСЖ, одолев Динамо, сенсационно выбил Кройфа и его Барсу из Лиги чемпионов