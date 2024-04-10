"Блаугранас" активно готуються до літнього трансферного вікна і підшукують посилення в лінію атаки. Барселона зацікавлена у трансфері Ніко Вільямса.

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Як повідомляє Diario Sport, "кулес" контактують із вінгером Атлетіка і домоглися прогресу в роботі над тим, щоб заручитися його згодою на перехід. 21-річний футболіст хоче провести ще рік у нинішній команді та зіграти з нею в єврокубках. Впливає на його рішення і те, що фінал Ліги Європи у 2025 році пройде в Більбао. Саме в кінці наступного сезону Барселона буде готова придбати Вільямса.

Нагадаємо, що вінгером Атлетіка також цікавиться Челсі, який хоче оновити лінію атаки. Враховуючи, що Ніко теж переважно грає на лівому фланзі, він би став конкурентом Михайла Мудрика.

У поточному сезоні Вільямс зіграв за Атлетік у 30 матчах у всіх турнірах. В його активі шість голів та 14 результативних передач.

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