Барселона попытается подписать сразу четырех игроков летом – известны проблемные позиции каталонцев

Испанский гранд намерен пошуметь во время летнего трансферного окна.

Руководство Барселоны готово значительно потратиться для усиления команды летом, сообщает Sport.es.

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Целью Барсы является подписание двух нападающих и двух защитников. Боссы "блаугранас" хотят, чтобы Лионеля Месси окружали только самые сильные партнеры во время последних сезонов 32-летнего аргентинца.

Напомним, зимой команда Сетьена сумела подписать 28-летнего нападающего Мартина Брейтвейта из Леганеса.

После 26-ти туров Примеры Барселона находится на второй строчке, уступая Реалу одно очко.

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