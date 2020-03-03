Барселона спробує підписати одразу чотирьох гравців влітку – відомі проблемні позиції каталонців

Іспанський гранд має намір пошуміти під час літнього трансферного вікна.

Керівництво Барселони готове значно витратитись для підсилення команди влітку, повідомляє Sport.es.

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Метою Барси є підписання двох нападників та двох захисників. Боси "блаугранас" хочуть, щоб Ліонеля Мессі оточували лише найсильніші партнери під час останніх сезонів 32-річного аргентинця.

Нагадаємо, взимку команда Сетьєна зуміла підписати 28-річного нападника Мартіна Брейтвейта з Леганеса.

Після 26-ти турів Прімери Барселона перебуває на другій сходинці, поступаючись Реалу одним очком.

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