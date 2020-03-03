toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - КОЛОС

Барселона спробує підписати одразу чотирьох гравців влітку – відомі проблемні позиції каталонців

18:03 698 Читать на русском
Барселона спробує підписати одразу чотирьох гравців влітку – відомі проблемні позиції каталонців
Сетьєн, Брейтвейт, Бартомеу, Абідаль / Фото ФК Барселона

Іспанський гранд має намір пошуміти під час літнього трансферного вікна.

Керівництво Барселони готове значно витратитись для підсилення команди влітку, повідомляє Sport.es.

"Ну погляньте на них, сучі діти", або Як Сетьєн з помічником лаяли гравців Барселони під час матчу проти Реала

Метою Барси є підписання двох нападників та двох захисників. Боси "блаугранас" хочуть, щоб Ліонеля Мессі оточували лише найсильніші партнери під час останніх сезонів 32-річного аргентинця.

Нагадаємо, взимку команда Сетьєна зуміла підписати 28-річного нападника Мартіна Брейтвейта з Леганеса.

Після 26-ти турів Прімери Барселона перебуває на другій сходинці, поступаючись Реалу одним очком.

Реал – Барселона: несподівана причина провалу Мессі, непомітний скандал і дикі цифри каталонців в огляді іспанських ЗМІ

blog_ava
Динамо – Колос: стартові склади та онлайн-трансляція матчу – аж 8 змін від Михайличенка
18:38
5197
Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Трансфери Трансфери Барселони
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук