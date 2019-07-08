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Барселона получит щедрое предложение от Эвертона по трансферу Малкома

19:11 69 Читати українською
Барселона получит щедрое предложение от Эвертона по трансферу Малкома
Малком / Фото ФК Барселона

Нападающий Барселоны Малком может примерить футболку ливерпульского клуба.

Эвертон решил усиливаться проверенным путем и снова нацелился на игрока Барселоны. На этот раз на радары "ирисок" попал Малком, сообщает RMC.

Тоттенхэм и Арсенал поборются за Малкома

Руководство ливерпульского клуба уже готовит каталонцам предложение в размере 35 млн евро за 22-летнего бразильца.

По информации СМИ, конкуренцию Эвертону в борьбе за форварда могут составить Тоттенхэм и Арсенал.

В прошлом сезоне Ла Лиги Малком провел 15 матчей, в которых отличился голом и двумя ассистами.

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