Тоттенхэм и Арсенал поборются за Малкома

Вингер испанской Барселоны Малком попал в сферу интересов лондонских Тоттенхэма и Арсенала.

Бразилец может перебраться в АПЛ в летнее трансферное окно, сообщает AS.

Неймар в Барселону: ПСЖ не будет препятствовать уходу бразильца

Ускорить трансфер Малкома может возвращения в Барселону форварда ПСЖ Неймара. Он станет 4-м игроком без паспорта ЕС в составе "блаугранас" после Видаля, Артура и того же Малкома. Поэтому кому-то из латиноамериканцев придется покинуть Камп Ноу. Тренерский штаб каталонцев уже определился, что лишним станет экс-лидер Бордо.

Летом 2018 года Малком должен был перейти в итальянскую Рому, но в последний момент Барса перехватила бразильца. Его трансфер обошелся каталонцам в 41 млн евро, а контракт действует до лета 2023-го. Пока неизвестно, какой вариант с подписанием Малкома рассматривают Тоттенхэм и Арсенал – аренда или полноценный трансфер.

В сезоне 2018/19 бразилец провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 2 ассиста.

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