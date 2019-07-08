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Барселона отримає щедру пропозицію від Евертона щодо трансферу Малкома

8 липня 19:11 735 Читать на русском
Барселона отримає щедру пропозицію від Евертона щодо трансферу Малкома
Малком / Фото ФК Барселона

Нападник Барселони Малком може приміряти футболку ліверпульського клубу.

Евертон вирішив підсилюватись перевіреним шляхом і знову націлився на гравця Барселони. Цього разу на радари "ірисок" потрапив Малком, повідомляє RMC.

Тоттенхем і Арсенал поборються за Малкома

Керівництво ліверпульського клубу вже готує каталонцям пропозицію у розмірі 35 млн євро за 22-річного бразильця.

За інформацією ЗМІ, конкуренцію Евертону у боротьбі за форварда можуть скласти Тоттенхем та Арсенал.

В минулому сезоні Ла Ліги Малком провів 15 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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