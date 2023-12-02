Нападающий Атлетико Паранаэнсе Витор Роке присоединится к Барселоне уже в январе.

Атлетико Паранаэнсе в своем твиттере подтвердил, что матч против Сантоса (3 декабря) станет последним для Витора Роке за команду – игрок зимой присоединится к Барселоне.

Барселона решила давнюю проблему – травма Гави "помогла"

Ускорить трансфер форварда помогла травма Гави – Витор Роке займет место травмированного хавбека в заявке. Бразилец будет зарабатывать 80% от зарплаты Гави. Ожидается, что Роке станет единственным новичком каталонцев в зимнее трансферное окно.

Отметим, что Витор Роке сыграл за Атлетико Паранаэнсе 44 поединка, в которых отметился 21 голом и 8 результативными передачами. Барселона договорилась о трансфере бразильца еще летом 2023-го, но должен был присоединиться к клубу перед началом сезона 2024/25.

Суарес положил начало камбеку для Гремио, будущая звезда Барселоны поразил ворота Крузейро