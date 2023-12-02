Нападник Атлетіко Паранаенсе Вітор Роке приєднається до Барселони вже у січні.

Атлетіко Паранаенсе у своєму твіттері підтвердив, що матч проти Сантоса (3 грудня) стане останнім для Вітора Роке – гравець взимку приєднається до Барселони.

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Пришвидшити трансфер форварда допомогла травма Гаві – Вітор Роке займе місце травмованого хавбека у заявці. Бразилець зароблятиме 80% від зарплатні Гаві. Очікується, що Роке стане єдиним новачком каталонців у зимове трансферне вікно.

Зазначимо, що Вітор Роке зіграв за Атлетіко Паранаенсе 44 поєдинки, в яких відзначився 21 голом та 8 результативними передачами. Барселона домовилась про трансфер бразильця ще влітку 2023-го, але він мав приєднатись до клубу перед початком сезону 2024/25.

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