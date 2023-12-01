В 36 туре бразильской Серии А Гремио оказался сильнее Гояса, а Крузейро и Атлетико Параненсе не смогли обнаружить победителя.

Бразилия. Серия А. 36 тур.

Гремио – Гояс – 2:1

Голы : Ферреира, 50, Кристальдо, 57, – Морелли, 28.

Крузейро – Атлетико Параненсе – 1:1.

Голы : Перейра, 85, – Виктор Роке, 65

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В рамках 36-го тура бразильской Серии А состоялись очередные поединки. Гремио, за который выступает именитый уругваец Луис Суарес одержал победу над Гоясом, сделав камбек – Суарес положил начало воевой победе шедевральным ассистом.

В другом матче встречались Крузейро и Атлетико Параненсе. Команды разошлись миром, но уже принадлежащий каталонцам Виктор Роке смог порадовать болельщиков голом – бразилец появился на поле после перерыва, а уже на 65 минуте поразил ворота соперника.

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