Барселона показала последствия столкновения Месси с севильским "Халком" – аргентинец успел отомстить на поле

Форвард Барселоны Лионель Месси не без последствий пережил противостояние с Диего Карлосом из Севильи в матче 30-го тура Ла Лиги.

Instagram Барселоны продемонстрировал фотографию Месси на тренировке – аргентинец занимался с заметным шрамом, который получил после грубого подката Диего Карлоса в поединке с Севильей.

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Отметим, что Месси еще во время матча отомстил обидчику, достаточно грубо наехав на бразильца – севильский "Халк" завалился на газон от толчка Лео.

К слову, Барселона и Севилья так и не смогли выявить сильнейшего – команды не отметились голами несмотря на эмоции во время поединка.

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