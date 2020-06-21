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Барселона показала последствия столкновения Месси с севильским "Халком" – аргентинец успел отомстить на поле

20:39 - Читати українською
Барселона показала последствия столкновения Месси с севильским "Халком" – аргентинец успел отомстить на поле
Месси против Диего Карлоса / скриншот с трансляции матча

Форвард Барселоны Лионель Месси не без последствий пережил противостояние с Диего Карлосом из Севильи в матче 30-го тура Ла Лиги.

 

Instagram Барселоны продемонстрировал фотографию Месси на тренировке – аргентинец занимался с заметным шрамом, который получил после грубого подката Диего Карлоса в поединке с Севильей.

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Отметим, что Месси еще во время матча отомстил обидчику, достаточно грубо наехав на бразильца – севильский "Халк" завалился на газон от толчка Лео.

К слову, Барселона и Севилья так и не смогли выявить сильнейшего – команды не отметились голами несмотря на эмоции во время поединка.

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Keep going! ¡Vamos @leomessi!

Допис, поширений FC Barcelona (@fcbarcelona)

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Теги
Лионель Лионель Месси Барселона Барселона Севилья Севилья Испания Диего Диего Карлос Севилья - Барселона
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