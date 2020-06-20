Севилья – Барселона: Месси наехал на огромного соперника – аргентинец вышел победителем из драки

Форвард Барселоны Лионель Месси отличился агрессивным поведением в матче 30-го тура Ла Лиги против Севильи – пострадал крепкий Диего Карлос.

Во время поединка Севилья – Барселона между Лионелем Месси и Диего Карлосом произошел конфликт.

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Бразилец поднимался с газона, когда к нему подходил Месси и что-то агрессивно объяснял игроку Севильи. Когда Лео подошел вплотную к Карлосу, то не смог ничего сделать, кроме как откровенно толкнуть руками, от чего крепкий защитник снова завалился на газон. Интересно, что оба игрока не понесли наказания за этот эпизод.

К слову, Месси провел 33 поединка в текущем сезоне, записав в свой актив 26 голов и 18 результативных передач.

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