Мессі лупить "Халка", Піке ведеться на провокації друга Роналду, а Сетьєн зраджує Кройфу – іспанська преса знищила Барсу

Каталонський гранд ризикує втратити лідерство у Прімері, не зумівши обіграти Севілью. Іспанська преса добряче проїхалась по "кулес" після провокаційного коментаря Піке.

"Ми більше не залежимо лише від себе. Буде складно виграти чемпіонство цього року, бо Мадрид навряд чи губитиме очки. Дивлячись на те, що відбувалось у двох останніх турах, їхня осічка стане великим сюрпризом". Жерар Піке здивував неоднозначною заявою після Севільї. Скандальний оборонець, розчарований грою "кулес" на Рамон Санчес Пісхуан, начебто змирився з втратою титулу, хоча вся боротьба ще попереду.

Втрачені можливості та потенційно лідерство у відеоогляді матчу Севілья – Барселона

Реал поступається каталонцям трьома очками, провівши на один матч менше. Теоретична перемога над Сосьєдадом дозволить "бланкос" обійти принципового суперника за додатковими показниками, але й це нічого не означає. У 8-ми наступних турах може трапитися все, що завгодно. Іспанські ЗМІ розцінюють слова Піке як тиск на арбітрів. У таборі Барси підозрюють, що мадридцям допомагає такий собі 12-й гравець зі свистком. Артуро Відаль, зокрема, публічно висміяв рефері матчу Реал – Валенсія через скасований м'яч "кажанів".

Arturo Vidal jokes about VAR after Valencia's goal against Real Madrid is disallowed https://t.co/8it968vpDh pic.twitter.com/9WNhD1dIOM — MarioPicks (@PicksMario) June 18, 2020

Теорія всесвітньої змови Піке лише частково підтримується каталонською пресою. Попри те, що Mundo Deportivo іронічно називає тренувальну базу "бланкос" ВАРдебебас замість Вальдебебас (тут Мадрид приймає гостей, поки зводять новий Бернабеу – прим.ред), за невиразний футбол, насамперед, дістається футболістам і Сетьєну. Мовляв, Мессі не даремно застерігав, що з такою грою – неможливо перемагати в Лізі чемпіонів. "Карантин, очевидно, не пішов на користь команді, яка страждає від старих болячок: повільно розігрує м'яч на чужій половині полі, має великі проблеми з добре організованою обороною суперника, не знаходить ударних позицій", – пише авторитетний в Іспанії журналіст і редактор MD Франсеск Агілар.

Барса не може знайти себе, а Сетьєн все більше нагадує Вальверде, підливає масла у вогонь менш лояльний до президента Бартомеу Diario SPORT. "Кіке приїхав до Барселони з радикальною ідеологією "кройфіста". Він не вигравав раніше великих трофеїв, але пообіцяв повернути стиль, який було втрачено при Ернесто Вальверде. Минуло п’ять місяців, його слова про "красивий футбол" досі не вийшли за рамки дебютної прес-конференції. Так, ми отримали непогані результати – 9 перемог, 2 нічиї та хороший доробок у Неаполі, який дозволяє сподіватися на чвертьфінал Ліги чемпіонів, але обіцяна революція – припаркована десь на узбіччі.

Виходять одні й ті ж футболісти, хоча Ансу Фаті та Рікі Пуч вже не просто вимагають більше можливостей, а виламують двері до основи. Молодий хавбек взагалі не існує для тренера, йому кидають крихти – 15 хвилин проти Леганеса. Схоже, Сетьєн зрадив принципам Кройфа, щоб запам'ятатися ще одним наставником, який віддає пріоритет результатам. Це було очевидно в Севільї, адже Кіке боявся ризикувати, перейшов на 4-4-2. Барса Сетьєна – це команда Вальверде. Ми побачили дві маленькі зміни порівняно з матчем "Мурахи" на Нервіоні – Лангле замінив Умтіті, а Брейтвейт – Коутінью. Контролювали м'яч, але не створювали моментів. Навіть Мессі доведеться зачекати, щоб забити свій 700-й гол", – безжально критикує тренерський штаб Хуан Маскаро.

Чинний володар "Золотого м'яча" також відчуває, що проект Сетьєна добряче пригальмував. Лео виглядає нервово, його сутичка з кремезним Дієго Карлосом – зайвий доказ ігрових проблем команди. Так, Хулен Лопетегі обрав тактику дрібного фолу, а бразильський захисник відверто перестарався, перевіривши на міцність щиток Лео, однак брутальна реакція аргентинця – ніщо інше, як прояв безпомічності. Мессі провів слабкий поєдинок, суперники зупиняли його всіма можливими методами, натомість Сетьєн незворушно спостерігав з лави. Тренер не розумів, як полегшити життя Лео, лише емоційний Едер Сарабія несамовито кричав з бровки поля. Перемога над Мальоркою виявилась окозамилюванням, вважає Marca.

Lionel Messi vs Sevilla:



0 goals

0 assists

0 big chances created

3 unsuccessful dribbles

8 inaccurate crosses

29 possession losses

2 fouls

1 street fight

0 Red card given



John Cena against big teams. pic.twitter.com/yYQXh0CdeY — Idris (@Crhedrys) June 19, 2020

Розбираючи мотиви публічного песимізму Піке, мадридське видання пригадує 2012-й, коли каталонці вперше за чотири роки програли Моурінью титул. Гвардіола скаржився на суддівство, футболісти зривалися а-ля Мессі, керівництво вигадувало теорії про третю силу, яка намагається вплинути на долю чемпіонства. "Барса перемогла Мальорку та Леганес, хоча й не продемонструвала переконливої гри. Ті ж балеарці створили "кулес" чимало проблем попри розгромний рахунок. Протистояння з "пепінерос" вирішив сумнівний пенальті Мессі. Якби не сейви тер Штегена, підопочні Сетьєна отримали б серйозні неприємності.

У Севільї малюнок був трохи іншим – Барса почала непогано, півгодини якісно пресингувала і повністю контролювала хід подій. Втім їхня перевага не втілилась у забиті м'ячі. Та й моментів особливо не було, переважно дальні удари або штрафні Мессі. За 90 хвилин – один хороший шанс Суареса з меж карного майданчика. З Сетьєном команда вчетверте не забиває в гостях проти серйозних суперників (Севілья, Валенсія, Більбао та Бернабеу). Дзвіночок, який насторожує і змушує розповідати про "сюрпризи", – зазначає Marca.

Версію видання підтверджує нічна перепалка Піке з відданим другом Кріштіану Роналду – експертом популярного телешоу Еl Chiringuito Еду Агірре. Останній іронічно порадив зірковому центрбеку "поплакати вдома", натомість гострий на язик Жерар відреагував якось агресивно: "Ти перетинаєш усі межі". Барса нервує, бо ситуація погіршується. Кіке не виправдовує ставки керівництва, футболісти втрачають терпець, а титул поволі вислизає з рук...

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