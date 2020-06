Мессі лупить "Халка", Піке ведеться на провокації друга Роналду, а Сетьєн зраджує Кройфу – іспанська преса знищила Барсу

"Ми більше не залежимо лише від себе. Буде складно виграти чемпіонство цього року, бо Мадрид навряд чи губитиме очки. Дивлячись на те, що відбувалось у двох останніх турах, їхня осічка стане великим сюрпризом". Жерар Піке здивував неоднозначною заявою після Севільї. Скандальний оборонець, розчарований грою "кулес" на Рамон Санчес Пісхуан, начебто змирився з втратою титулу, хоча вся боротьба ще попереду.

Втрачені можливості та потенційно лідерство у відеоогляді матчу Севілья – Барселона

Реал поступається каталонцям трьома очками, провівши на один матч менше. Теоретична перемога над Сосьєдадом дозволить "бланкос" обійти принципового суперника за додатковими показниками, але й це нічого не означає. У 8-ми наступних турах може трапитися все, що завгодно. Іспанські ЗМІ розцінюють слова Піке як тиск на арбітрів. У таборі Барси підозрюють, що мадридцям допомагає такий собі 12-й гравець зі свистком. Артуро Відаль, зокрема, публічно висміяв рефері матчу Реал – Валенсія через скасований м'яч "кажанів".

Arturo Vidal jokes about VAR after Valencia's goal against Real Madrid is disallowed https://t.co/8it968vpDh pic.twitter.com/9WNhD1dIOM