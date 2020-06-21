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Барселона показала наслідки зіткнення Мессі з севільським "Халком" – аргентинець встиг помститись на полі

20:39 - Читать на русском
Барселона показала наслідки зіткнення Мессі з севільським "Халком" – аргентинець встиг помститись на полі
Мессі проти Дієго Карлоса / скріншот з трансляції матчу

Форвард Барселони Ліонель Мессі не без наслідків пережив протистояння з Дієго Карлосом із Севільї.

 

Instagram Барселони продемонстрував світлину Мессі на тренуванні – аргентинець займався із помітним шрамом, який отримав після брутального підкату Дієго Карлоса в поєдинку із Севільєю.

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Зазначимо, що Мессі ще під час матчу помстився кривднику, досить брутально наїхавши на бразильця – севільський "Халк" завалився на газон від поштовху Лео.

До слова, Барселона та Севілья так і не змогли виявити сильнішого – команди не відзначились голами попри емоції під час поєдинку.

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Keep going! ¡Vamos @leomessi!

Допис, поширений FC Barcelona (@fcbarcelona)

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Теги
Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Севілья Севілья Іспанія Дієго Дієго Карлос Севілья - Барселона
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