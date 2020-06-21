Барселона показала наслідки зіткнення Мессі з севільським "Халком" – аргентинець встиг помститись на полі

Мессі проти Дієго Карлоса / скріншот з трансляції матчу

Форвард Барселони Ліонель Мессі не без наслідків пережив протистояння з Дієго Карлосом із Севільї.

Instagram Барселони продемонстрував світлину Мессі на тренуванні – аргентинець займався із помітним шрамом, який отримав після брутального підкату Дієго Карлоса в поєдинку із Севільєю.

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Зазначимо, що Мессі ще під час матчу помстився кривднику, досить брутально наїхавши на бразильця – севільський "Халк" завалився на газон від поштовху Лео.

До слова, Барселона та Севілья так і не змогли виявити сильнішого – команди не відзначились голами попри емоції під час поєдинку.

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