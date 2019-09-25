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Барселона підтвердила травму Мессі – під загрозою участь у Лізі чемпіонів

21:00 887 Читать на русском
Барселона підтвердила травму Мессі – під загрозою участь у Лізі чемпіонів
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Іспанська Барселона знову втратила свого лідера Ліонеля Мессі через ушкодження.

 

Медики "блаугранас" підтвердили, що аргентинець має проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Мессі зазнав ушкодження у першому таймі матчу 6-го туру проти Вільяреала (2:1). Лідер каталонців відіграв перші 45 хвилин і був замінений у перерві. Обстеження виявило в нього проблеми з привідним м'язом лівої ноги. Орієнтовні терміни відновлення Лео – 7-10 днів.

Така тривала відсутність ставить під сумнів участь Ліонеля Мессі відразу в трьох найближчих поєдинках Барси – матчах у Ла Лізі проти Хетафе (28 вересня) і Севільї (6 жовтня), а також у матчі 2-го групового етапу ЛЧ проти міланського Інтера (2 жовтня).

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Теги
Іспанія Хетафе - Барселона Барселона - Інтер Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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