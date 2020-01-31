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Барселона подпишет Матеуса Фернандеса, но игрок не задержится в Каталонии

10:54 107 Читати українською
Барселона подпишет Матеуса Фернандеса, но игрок не задержится в Каталонии
Матеус Фернандес / Фото Палмейрас

Бразильский хавбек Матеус Фернандес попробует свои силы в Примере.

Барселона договорилась с Палмейрасом о трансфере Матеуса Фернандеса, сообщает AS.

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Бразильский клуб получит за 21-летнего игрока около 7 млн евро. Матеус подпишет с "блаугранас" контракт на 5 лет. Стоит отметить, что после оформления трансфера Барса отдаст бразильца Вальядолиду на правах аренды.

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Фернандес провел 11 матчей и отметился голом.

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