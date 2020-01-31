Барселона підпише Матеуса Фернандеса, але гравець не затримається у Каталонії

Бразильський хавбек Матеус Фернандес спробує свої сили у Прімері.

Барселона домовилась з Палмейрасом про трансфер Матеуса Фернандеса, повідомляє AS.

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Бразильський клуб отримає за 21-річного гравця близько 7 млн євро. Матеус підпише з "блаугранас" контракт на 5 років. Варто відзначити, що після оформлення трансферу Барса віддасть бразильця Вальядоліду на правах оренди.

В минулому сезоні чемпіонату Бразилії Фернандес провів 11 матчів та відзначився голом.

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