Барселона официально закрыла вопрос с заменой Суаресу

"Блаугранас" так и не определились с кандидатурой нового нападающего в зимнее трансферное окно.

Каталонская Барселона решила не подписывать форварда в зимнее трансферное окно, сообщает издание AS. "Сине-гранатовые" планировали усилить атаку из-за травмы основного форварда Луиса Суареса, который выбыл примерно на 4 месяца.

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Каталонцы отказались от приобретения нападающего, так как считали все доступные варианты рискованными, в первую очередь – в финансовом плане.

Информацию об этом подтвердил директор Барселоны Гильермо Амор: "Именно так решили в конце концов. Если в результате трансфера мы не улучшим то, что у нас есть, то лучше никого не подписывать".

Напомним, руководство клуба рассматривало трансфер таких футболистов как Родриго (Валенсия), Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал) и Лаутаро Мартинес (Интер).

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