Барселона договорилась о трансфере турецкого полузащитника Эмре Демира, сообщает официальный сайт "блаугранас".

Экс-звезда Барселоны поступил на тренерские курсы в Киеве

17-летний вингер подписал контракт до 2027-го. Кайсериспор получит за своего футболиста около 2 млн евро, а сумма отступных за Эмре составит 400 млн евро. Нынешний сезон полузащитник завершит в Кайсериспоре, а летом присоединится к дублю каталонцев.

Демир имеет опыт выступлений за юниорскую сборную Турции. В прошлом сезоне турецкой Суперлиги Эмре 14 раз выходил на поле, в 2019-м он стал самым молодым автором гола в турнире.

Барселона дома спасла ничью с Гранадой – беззубый примитивный футбол, Кумана оправдывает только переполненный лазарет