Барселона подписала 17-летнего таланта – его клаусула составит 400 млн евро
Барса продолжает делать ставку на молодежь – к каталонскому клубу присоединится турецкий вингер.
Барселона договорилась о трансфере турецкого полузащитника Эмре Демира, сообщает официальный сайт "блаугранас".
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17-летний вингер подписал контракт до 2027-го. Кайсериспор получит за своего футболиста около 2 млн евро, а сумма отступных за Эмре составит 400 млн евро. Нынешний сезон полузащитник завершит в Кайсериспоре, а летом присоединится к дублю каталонцев.
Демир имеет опыт выступлений за юниорскую сборную Турции. В прошлом сезоне турецкой Суперлиги Эмре 14 раз выходил на поле, в 2019-м он стал самым молодым автором гола в турнире.
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