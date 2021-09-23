В центре лицензирования УАФ продолжается первая сессия слушателей курсов по получению тренерской лицензии категории "А" УЕФА футболистов, которые играли на профессиональном уровне более семи лет, сообщает Meta Ratings.

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Среди 17-ти слушателей – победитель Лиги чемпионов 2009 года в составе испанской Барселоны Александр Глеб. Также на курсах учатся Тарас Mихалик, Павел Ребенок, Кирилл Ковальчук, Вадим Сапай, Виталий Комарницкий, Александр Ковпак и другие. Среди лекторов – известные специалисты: Валерий Шамардин, Александр Головко, Александр Лысенко и Константин Фролов.

У будущих тренеров запланирована стажировка в элитных украинских клубах, а третья сессия пройдет в Турции, где многие команды будут готовиться к весенней части сезона. Стоимость курса обучения – 43 тысячи гривен (около 1600 долларов).

Напомним, лицензия категории "А" УЕФА дает право возглавлять команды Первой лиги.

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