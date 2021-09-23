Барселона підписала 17-річного таланта – його клаусула становитиме 400 млн євро
Барса продовжує робити ставку на молодь – до каталонського клубу приєднається турецький вінгер.
Барселона домовилась про трансфер турецького півзахисника Емре Деміра, повідомляє офіційний сайт "блаугранас".
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17-річний вінгер підписав контракт до 2027-го. Кайсеріспор отримає за свого футболіста близько 2 млн євро, а сума відступних за Емре становитиме 400 млн євро. Нинішній сезон півзахисник завершить у Кайсеріспорі, а влітку приєднається до дубля каталонців.
Демір має досвід виступів за юніорську збірну Туреччини. У минулому сезоні турецької Суперліги Емре 14 разів виходив на поле, у 2019-му він став наймолодшим автором гола у турнірі.
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