Барселона не отказалась от покупки полузащитника Эвертона Амаду Онана, несмотря на его дорогую цену.

"Кулес" длительное время следят за 22-летним бельгийцем, которого оценили в 60 миллионов евро. Барселоне придется конкурировать с Арсеналом за трансфер Амаду Онана.

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Как информирует Sport.es, руководство "блаугранас" понимает, что из-за финансовых проблем заплатить полную цену, которую запросит Эвертон не сможет. Поэтому Барселона намерена предложить клубу Миколенко нескольких игроков, чтобы ускорить трансфер Онана. Такие имена, как Лангле, Дест, Ансу Фати или Фермин, были бы одними из тех, которые могли бы заинтересовать ливерпульский клуб.

Отмечается, что Амаду Онана в восторге от возможности играть за Барселону и будет ждать действий от испанцев. Только если "кулес" не сможет из-за финансовых трудностей договориться с "ирисками", бельгиец будет рассматривать другие варианты.

Амаду Онана присоединился к Эвертону в 2022 году. Всего он сыграл за команду в 64 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста. Действующее соглашение полузащитника с "ирисками" действует до 2027 года.

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