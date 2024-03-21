"Кулес" тривалий час стежать за 22-річним бельгійцем, якого оцінили в 60 мільйонів євро. Барселоні доведеться конкурувати з Арсеналом за трансфер Амаду Онана.

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Як інформує Sport.es, керівництво "блаугранас" розуміє, що через фінансові проблеми заплатити повну ціну, яку запросить Евертон не зможе. Тому Барселона має намір запропонувати клубу Миколенка кількох гравців, щоб прискорити трансфер Онана. Такі імена, як Лангле, Дест, Ансу Фаті або Фермін, були б одними з тих, які могли б зацікавити ліверпульський клуб.

Зазначається, що Амаду Онана у захваті від можливості грати за Барселону і чекатиме дій від іспанців. Тільки якщо "кулес" не зможе через фінансові труднощі домовитися з "ірисками", бельгієць розглядатиме інші варіанти.

Амаду Онана приєднався до Евертона у 2022 році. Загалом він зіграв за команду у 64 матчах у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав три асисти. Чинна угода півзахисника з "ірисками" діє до 2027 року.

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