Битва за выживание

Таких сезонов английские эксперты не припоминают. В АПЛ сразу 2 клуба получили самое жесткое наказание. У Эвертона, за который выступает Виталий Миколенко, отняли сначала 10 очков, после апелляции уменьшив минус до 6, но этот штраф может вырасти еще раз. Ноттингем Форест лишили 4 баллов. "Сезон со звездочками не похож ни на один другой", – описывает эту ситуацию The Athletic. На самом деле трудно прогнозировать, что произойдет в самом низу, ведь турнирную таблицу уже меняли вручную трижды, а еще столько же случаев мы еще можем увидеть в дальнейшем, ведь на столе рассмотрение вторых штрафных санкций против Эвертона, а оба клуба будут иметь право подать апелляцию.

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Аналитики статистического портала Opta рассчитали, что две команды уже не имеют реальных шансов сохранить прописку в английской Премьер-лиге. Шеффилд Юнайтед занимает последнее место (14 очков, но за 28 матчей), Бернли идет на 19 строчке (17 баллов за 29 туров). Еще до того, как у Ноттингем Форест отняли 4 очка за нарушение финансового фэйр-плей, Лутон имел аж 73% вероятности вылететь. Однако сейчас удивительные новички, которые дома забивают даже любому из грандов, имеют уже значительно лучшие шансы занять спасительное 17 место, ведь опережают "лесников" на 1 балл. Тем не менее, худший календарь Лутона требует очередного чуда.

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Искусственный интеллект также рассчитал шансы Эвертона, которому грозит второе снятие очков за сезон. Команде Виталия Миколенко прогнозируют итоговые 34 балла и сохранение прописки в АПЛ. OPTA давала на вылет "ирисок" менее 7%, но все кардинально могут изменить новые дисциплинарные взыскания от АПЛ. The Telegraph учел уже все возможные обстоятельства и дает лишь 15% вероятности вылета Эвертона. Неудивительно, ведь команду Дайча ждут 5 матчей с основными конкурентами, из которых сразу 4 – дома.





Календарь Эвертона – что ждет Миколенко

Брентфорд, за который выступает другой украинец Егор Ярмолюк, опустился на 15 место, получив только 1 балл за предыдущие 6 матчей. От зоны вылета "пчел" отделяют 5 баллов, однако на финише сезона команда Франко имеет едва ли не лучший календарь: Шеффилд, Лутон, Эвертон, Фулхэм, Борнмут – все команды из нижней половины таблицы. Поэтому логично, что шансы Брентфорда вылететь из АПЛ даже после нескольких серий неудачников составляют лишь 6%. Слишком много потеряли конкуренты, которые еще и часто будут встречаться между собой на финише сезона.





Календар Брентфорда – расписание для Ярмолюка

Трое в чемпионской лодке

Арсенал и Ливерпуль после 28 туров смогли опередить действующего чемпиона на 1 балл. Это стало возможным благодаря ничьей на Энфилде, где Манчестер Сити во втором выездном матче против главных конкурентов в борьбе за золото больше разочаровал. В первом круге команда Гвардиолы без особых шансов на успех уступила Арсеналу (1:0). С Ливерпулем дважды завершили вничью 1:1. И все же именно Ман Сити выглядит главным претендентом на получение титула чемпионов Англии.

Лицензионный букмекер GGBET среди топ-3 АПЛ меньше всего верит в Арсенал Зинченко (3,45). На втором месте коэффициент Ливерпуля (3,15). А вот на то, что Ман Сити станет победителем Премьер-лиги, букмекер GGBET предлагает 2,15. Далее идут уже варианты для настоящих смельчаков. На победу Тоттенхэма, который сейчас отстает от лидера на 11 очков, дают коэффициент 300, на Астон Виллу – 500, а на Челси Мудрика – целых 5000. Матч Манчестер Сити – Арсенал 31 марта действительно имеет все шансы стать золотым. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: Арсенал проиграет Ман Сити, коэффициент на это составляет 1,94. Шансы лондонцев оценили в 3,8.

Отметим, что все 3 клуба продолжают борьбу в нескольких турнирах. Арсенал и Манчестер Сити могут встретиться в полуфинале ЛЧ, если победят Баварию и Реал Мадрид. Ливерпуль в ЛЕ ждет Аталанта, а дальше потенциально встреча с Анатолием Трубиным, который защищает цвета Бенфики. У всех команд остается по 10 матчей в Премьер-лиге. Из расчетов OPTA также получается, что команда Александра Зинченко займет итоговое 3 место (на это аж 52% вероятности). На золото Ман Сити аналитики дают 46%, на серебро Ливерпуля – 39%.

Кто еще пробьется в ЛЧ

В этом сезоне в сильнейшей лиге мира много неожиданностей и непредсказуемых изменений. Одним из таких может стать выход 5 команды АПЛ в Лигу чемпионов. Произойдет это, если Англия финиширует в топ-2 Таблицы коэффициентов УЕФА. Сейчас с небольшим преимуществом второе место оставляет за собой Германия. Однако именно АПЛ (70,6%) и итальянская Серия А (96,9%) имеют больше всего вероятности получить по 5 клубов в Лиге чемпионов 2024/25.



На 2 места имеем только 3 реальных претендентов. Астон Вилла оторвалась от 5 в таблице Тоттенхэма на 3 очка, но лондонцы имеют матч в запасе против Челси. Манчестер Юнайтед отстал от заветного 5 места на 6 баллов, однако на бумаге легкие соперники дают определенное преимущество. Впереди, в частности, Брентфорд, Борнмут, Шеффилд Юнайтед, Бернли, Кристал Пэлас и Брайтон Команда Эмери подошла к мечте очень близко, но на финише все может оборвать ужасный календарь – только Брайтон имеет более тяжелых соперников, чем вилланы. Ньюкасл, Манчестер Сити, Арсенал и Ливерпуль – серии Тоттенхэма также не позавидуешь, но у "шпор" есть и Лутон, Ноттингем Форест, Брентфорд или Шеффилд Юнайтед.

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