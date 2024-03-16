Эвертон не смог обойтись без скандалов даже во время сборов, которые должны были разрядить атмосферу.

Из-за Кубка Англии и матчей сборных “ириски” получили аж 21 день перерыва между турами АПЛ. Главный тренер Шон Дайч решил организовать мини-сбор в теплой Португалии, чтобы немного поднять настроение подопечным.

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Не обошлось без неприятных инцидентов, утверждает Daily Mail. На командном обеде Дайч подошел к защитнику Нейтону Паттерсону и в шутку дал ему пощечину. Впрочем, удар получился довольно сильным – шокирован был сам Паттерсон, партнеры и посетители ресторана, которые сидели рядом. Ситуацию попытался уладить Джеймс Тарковски. Капитан Эвертона отвел Дайча и Паттерсона в сторону, чтобы они сразу уладили недоразумение. Тренер "ирисок" попросил прощения у подопечного, однако неприятный осадок все же остался.

Эвертон не может выиграть 11 туров чемпионата подряд, а следующий сыграет 30 марта против Борнмута. Если мерсисайдцы и там не одержат победу, то повторят свою антирекордную серию эпохи АПЛ, которая была еще в сезоне 1994/95.

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