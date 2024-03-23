"Кулес" работает над тем, чтобы сохранить своих воспитанников и таким образом обеспечить будущее команды. Как сообщает Marca, Барселона разработала план, который будет состоять из двух стадий, чтобы продлить соглашение с 17-летним Пау Кубарси.

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Поскольку защитник несовершеннолетний, сейчас он не может подписать долгосрочный профессиональный контракт. По этой причине "блаугранас" предложили игроку улучшенный контракт на срок чуть меньше года, пока ему не исполнится 18 лет, где будет увеличена сумма отступных.

Когда игроку исполнится 18, он сможет подписать полноценный профессиональный контракт, который будет действовать до 2030 или 2031 года, в зависимости от того, когда он будет подписан, и со значительной суммой отступных. Она может достигать 1 миллиарда евро.

По словам источника, ни одна из сторон не испытывает беспокойства. Игрок и его семья хотят продолжить карьеру в Барселоне, где они чувствуют себя очень комфортно.

Напомним, Пау Кубарси дебютировал за "кулес" в сезоне 2023/24. В общем защитник сыграл в 13 матчах, забив один гол.

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